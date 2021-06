Neupotz. Zwei Störche haben am Sonntagnachmittag in Neupotz die Stromoberletung eines Hauses beschädigt. Nach Angaben der Polizei fiel das Stromkabel in den Hof des Anwesens, wodurch das Auto des Anwohners leicht beschädigt wurde. Für die Reparatur musste die Stromversorgung in Teilen von Neupotz abgeschaltet werden. Die beiden Störche scherten sich nicht um den entstandenen Schaden und suchten das Weite.

