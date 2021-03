Rhein-Neckar. Tristan Brandt („959“) hat am Montag bereits kulinarisch-kunstvoll vorgelegt und seine Profi-Gäste mit den Menüs beeindruckt. Heute wird in der Serie „Mein Lokal, Dein Lokal“ (Kabel 1) um 17.55 Uhr fortgesetzt mit der „Schlossweinstube“ von Sternekoch Martin Scharff. Am Mittwoch ist Silke Heyer („Rheinblick“ in Waldsee) zu sehen, am Donnerstag folgt Dario Troncone („Hüftgold“ in Mannheim) und am Freitag beendet Florian Steinmaier („Johann’s“ in Viernheim) den Kurpfälzer Kochstreit. Dann steht fest: Wer hat seine Gäste am meisten verwöhnt? Gedreht wurde Ende November, alle Folgen sind im Archiv des Senders abrufbar. Ein Traum aus Mangovariationen mit Kokos-Sahnehaube hat eines der Menüs ausklingen lassen: Tristan Brandt hat im ersten Teil des TV-Duells von seinen vier Kollegen sehr gute Noten bekommen - meist waren es neun von zehn möglichen Punkten.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Neckar / Bergstraße Link Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren