Steinwurf von Brücke beschädigt Fahrzeug auf der A 5 bei Weinheim

Weinheim. Ein von einer Brücke über die A 5 geworfener Stein hat das Auto einer 22-Jährigen beschädigt. Nach Angaben der Polizei befuhr die junge Frau die Autobahn von Weinheim kommend in Richtung Heidelberg. Kurz nach dem Parkplatz „Fliegwiese“ bemerkte sie schemenhaft wie zwei Personen auf der Brücke standen, und dass es kurz nach Passieren der Brücke zu einem lauten Knall kam. An ihrem Wagen entstand eine etwa drei Zentimeter große Beschädigung an der Windschutzscheibe. Die genannte Örtlichkeit wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten nach zwei dunkel gekleideten Männern mit Kurzhaarschnitt erfolglos abgesucht.

