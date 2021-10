Steine auf Fahrbahn gestapelt - Autofahrerin entgeht Kollision

Gaiberg. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag in Gaiberg mehrere Steine auf die Straße gelegt und somit einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verübt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 56-jährige Frau gegen 4.30 Uhr die Sportplatzstraße, als sie gerade noch rechtzeitig mehrere Steine auf der Fahrbahn bemerkte, die zum Teil aufeinander gestapelt waren. Ein unbekannter Täter hatte die Steine im Kurvenbereich so abgelegt, dass es zu einen Zusammenstoß kommen sollte, so die Polizei. Die 56-Jährige trug die Verbundsteine in ein nahgelegenes Feld und beseitigte die Gefahr somit umgehend. Die Polizei bittet Geschädigte oder Personen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06223/92540 zu melden.

