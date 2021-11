Steigende Corona-Fallzahlen: Neustadter Weihnachtsmarkt schließt

Neustadt. Angesichts der aktuellen Corona-Sitaution zieht die Stadt Neustadt die Reißleine und schließt den Weihnachtsmarkt. Nach Angaben der Verwaltung öffnet das Budendorf in der Innenstadt an diesem Dienstag das letzte Mal, ab 18 Uhr bleiben die Hütten geschlossen. Auch alle weiteren städtischen Veranstaltungen im Dezember werden abgesagt. Dies sei das Ergebnis einer eingehenden Lageberatung mit dem Krankenhaus Hetzelstift sowie im Krisenstab der Stadt, heißt es in der Mitteilung.

Der Weihnachtsmarkt war am 22. November geöffnet worden, zuletzt hatte dort die 2G-Regel gegolten. Es erhielten also nur geimpfte oder genesene Personen Zutritt zu dem eingezäunten Gelände. Laut Stadt haben sich die Besucherinnen und Besucher an die Regeln gehalten und auch Abstandsgebot und Maskenpflicht befolgt, das Konzept habe gegriffen. "Die Stadtverwaltung ist auch davon überzeugt, dass Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen kein Pandemietreiber sind. Dennoch sieht sich die Stadt aufgrund der aktuellen Corona-Situation gezwungen, ein klares Signal zu setzen: Für den Schutz des Gesundheitssystems sind deutliche Kontaktbeschränkungen unabdingbar."

Dies sei in erster Linie eine Bitte des Krankenhauses Hetzelstift. Ärzte und Pflegekräfte seien am Limit, die Auslastung der Intensivstation steige. Zuletzt waren erste Intensivpatienten aus Bayern in die Pfalz verlegt worden, hinzu komme die Nachricht von der Omikron-Variante in Nachbarbundesländern. "Wir haben in Abwägung aller Vor- und Nachteile lange versucht, Normalität zu ermöglichen, im Interesse aller, die schon unter den ersten Wellen gelitten haben. Das heutige Lagebild bringt uns zur Erkenntniss, dass das nicht mehr möglich ist", sagt Obermürgermeister Marc Weigel.