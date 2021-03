Rhein-Neckar. Mehr als sechs Stunden hat die Bergung eines 40-Tonners gedauert, der auf der A 6 bei Mannheim-Rheinau auf eine Betongleitwand geraten und hängengeblieben war. Laut Polizei war der 42-jährige Fahrer an einer Baustelle zu weit nach rechts gekommen und auf den sogenannten Absenker der Betongleitwand aufgefahren. Er kam nach etwa 100 Metern in Schräglage zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden hält sich mit 5000 Euro in Grenzen.

Auf der Autobahn 5 hat es am Donnerstag zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz wieder einen Auffahrunfall mit Lastwagen gegeben. Nach Polizeiangaben sind zwei Sattelzüge zusammengestoßen. Verletzt wurde den Behörden zufolge niemand. Allerdings blockierten die Unfalllaster zwei Fahrstreifen, so dass der Verkehr sich kilometerlang staute. Am Dienstag waren beinahe an derselben Stelle drei Lastwagen ineinander gefahren. sin