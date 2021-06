Startschuss für zweite Corona-Massenimpfung in Speyer

Speyer. Mit mehr Impfstoff und einem besseren Organisationskonzept, findet am Sonntag, 20. Juni, ab 7 Uhr, die zweite Drive-Thru-Impfaktion in Speyer statt. Wie die Stadt mitteilt, kann man sich ab Montag, 14. Juni, für einen Termin registrieren. Geimpft werden den Angaben nach mindestens 2500 und maximal 3500 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson, bei dem eine Spritze für den vollen Impfschutz ausreicht. Allerdings sind nur Menschen mit Erstwohnsitz in Speyer, Schifferstadt, Böhl-Iggelheim oder den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen impfberechtigt.Die Stadt teilt die verfügbaren Termine in gleich große Kontingente ein und schaltet sie um 8 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr zur Buchung frei. Jede Impfling müsse eine separate Registrierung vornehmen, auch wenn mehrere registrierte Personen in einem Auto anreisen.

