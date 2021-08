Startschuss für neues „Stadttor“

Landau. Mit einem symbolischen Hammerschlag wurde nun der Abriss eingeleitet: Der ehemalige Kaufhof in Landau wird bis 2024 durch ein neues „Stadttor“ ersetzt. Auf dem Grundstück in der Innenstadt entsteht eine Immobilie, die Wohnen, Gewerbe, Handel und Gastronomie unter einem Dach vereinen und die Einkaufsmeile in der Ostbahnstraße nachhaltig stärken soll. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, musste, um Platz für das Projekt zu schaffen, das in die Jahre gekommene Kaufhofgebäude weichen. Die ersten Entrümpelungs- und Entsorgungsarbeiten hatten Anfang Juli begonnen, im Juni konnten sich die Landauer von „ihrem Kaufhof“ verabschieden. In Zusammenarbeit mit dem Büro für Tourismus der Stadt hatte der Eigentümer ehret+klein Touren durch das Gebäude angeboten.

„Wie die meisten Landauerinnen und Landauer verbinde ich viele schöne Erinnerungen mit dem alten Kaufhof, von der Rolltreppe bis zum Softeis. Das Gebäude ist in seiner Bausubstanz aber stark marode; mehrere Stockwerke wurden jahrelang nicht genutzt“, sagte Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Ich bin froh und dankbar, dass es gemeinsam mit ehret+klein gelungen ist, einen vielleicht jahrelangen Leerstand an dieser städtebaulich so zentralen Stelle zu vermeiden.“ Das neue Gebäude soll Anfang 2024 fertiggestellt sein – passend zur 750-Jahr-Feier der Stadt Landau. her