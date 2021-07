Starkregen: Sechs Menschen bei Verkehrsunfall auf BAB 6 leicht verletzt

Sinsheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 6 am Sonntagmittag sind insgesamt sechs Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und der AS Sinsheim. Der 45-jährige Fahrer eines BMW war bei Starkregen zusammen mit seiner 53-jährigen Beifahrerin auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Sinsheim unterwegs, als er vermutlich wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach prallte er mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des vor ihm fahrenden Audi. Der 25-jährige Fahrer sowie seine 25-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall in die Betongleitwand geschoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Unfall auf der BAB 6 mit sechs Verletzten 5 Bilder Mehr erfahren

Hinter den beiden Unfallfahrzeugen fuhr ein 41-Jähriger mit seiner 38-jährigen Ehefrau in einem Opel, der noch versuchte, dem Geschehen auszuweichen, hierbei jedoch ins Schleudern geriert und mit der Leitplanke kollidierte.

Alle sechs am Unfall beteiligten Personen wurden nur leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste bis zum Eintreffen der Feuerwehr voll gesperrt werden. Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden von rund 40 000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es bis etwa 16.15 Uhr immer wieder zu mehreren Kilometern Rückstau.