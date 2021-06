Eppelheim. Starke Regenfälle haben am späten Sonntagabend in Eppelheim Stromausfälle in rund 40 Haushalten ausgelöst. Wie die Stadtwerke Heidelberg am Montagmorgen mitteilten, kam es zu wetterbedingten Störungen an zwei Dachständen in der Kepplerstraße und in der Peter-Böhm-Straße im Südosten von Eppelheim. Im Zuge der Reparaturarbeiten war die Stromversorgung für knapp zwei Stunden unterbrochen. Kurz vor Mitternacht konnten die Stadtwerke Heidelberg die Versorgung wieder herstellen.

