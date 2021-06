Worms. Der Gautunnel in Worms ist wegen einer Überschwemmung aufgrund des Starkregens am Dienstag nicht befahrbar. Nach Angaben der Polizei hatte ein Taxifahrer sein Fahrzeug im Tunnel stehen lassen müssen. Auch in anderen Teilen der Stadt habe die Wetterlage für überflutete Straßen gesorgt. So sei die Binger Straße überschwemmt. Die Wassermassen sollen dabei Gullydeckel aus der Verankerung gerissen haben. Wegen der Überflutungen der Fahrbahnen entstanden Verkehrsbehinderungen.

