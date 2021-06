Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen erwartet

Südwesten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Montagabend schweres Unwetter in Baden-Württemberg. Ein Tief von Western bringt demnach schwüle und gewittrige Luft und sorgt im Tagesverlauf und in der Nacht vermehrt für Gewitter. Insbesondere im Südwesten erwarten die Meteorologen Starkregen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden, Hagel um drei Zentimeter und schwere Sturmböen von bis zu 100 Stundenkilometern.

Zuletzt war es in Baden-Württemberg zu schwere Gewittern gekommen. Durch die starken Regenfälle standen Straßen, Keller und ein Impfzentrum in Tübingen unter Wasser. Hagelkörner, die zum Teil Faustgröße errichten, beschädigten schätzungsweise 10 000 Fahrzeuge, wie die Allianz am Sonntag mitteilte.

Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz

Ein Tief über Frankreich bringt schwüle Gewitterluft nach Rheinland-Pfalz. Vor allem im Westen kann es am Montag immer wieder Schauer und Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Laufe des Tages steigt die Unwettergefahr dann überall. Örtlich kann es Starkregen geben, wobei in kurzer Zeit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen können. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 31 Grad.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es laut DWD-Vorhersage stark bewölkt, im Süden machen sich weiter Schauer und Gewitter breit. Auch im Tagesverlauf soll die Unwettergefahr durch Starkregen hoch bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 22 und 26 Grad werden die Temperaturen etwas milder. In der Nacht zu Mittwoch sollen die Gewitter etwas abklingen, es bleibt aber weiter unbeständig.