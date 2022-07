Starke Rauchentwicklung bei Zimmerbrand in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Wohngebäude in Ludwigshafen ist am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie gegen 18 Uhr zu einem Zimmerbrand mit starker Rauchentwicklung in die Bayreuther Straße im Stadtteil West gerufen. Das Feuer hatte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf die Dachkonstruktion übergegriffen. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zur Brandbekämpfung im Dachbereich kamen unter anderem zwei Drehleitern zum Einsatz. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation dem Rettungsdienst übergeben. Für eine Katze kam jede Hilfe zu spät, diese konnte nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden. Bei dem Einsatz waren umfangreiche Nachlösch- und Entrauchungsmaßnahmen erforderlich. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Den Bewohnern wurde von der Stadt Ludwigshafen eine Ersatzwohnung angeboten. Sie kamen jedoch bei Bekannten unter. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

