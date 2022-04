Stark bewölkt bis bedeckt - Schnee zum Aprilanfang

Rhein-Neckar. Mit Schnee und kalten Temperaturen beginnt der April in Baden-Württemberg nach schon fast sommerlichen Tagen. Am Freitag wird es in der Metropolregion stark bewölkt bis bedeckt, in höheren Lagen kann es sogar schneien. Ansonsten sich ausbreitender Regen, zunehmend als Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 7 Grad.

Durch den Schnee und überfrierende Nässe könne es auch vereinzelt zu glatten Straßen kommen. Besonders am Morgen solle man daher vorsichtig fahren, teilte ein Sprecher des DWD mit. (mit dpa)