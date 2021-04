Stallpflicht endet

Ludwigshafen/Speyer. Geflügelhalter dürfen ab Freitag, 23. April, ihre Tiere wieder aus dem Stall lassen. „Die tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die Geflügelpest vom 26. Januar 2021 wird aufgehoben“, teilte der Rhein-Pfalz-Kreis am Donnerstag mit.

AdUnit urban-intext1

Das Veterinäramt des Kreises hatte für das Gebiet der Gemeinde Bobenheim-Roxheim, die Gemeinden Neuhofen, Altrip, Waldsee, Otterstadt und Römerberg sowie die kreisfreien Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer im Januar die Stallpflicht für Geflügel erlassen. Grund dafür war der Ausbruch der Geflügelpest (H5N8, auch bekannt als Vogelgrippe) in einem Vogelpark in Bobenheim-Roxheim, der durch das Friedrich-Loeffler-Institut festgestellt wurde. Der Ausbruch ist auf den Wildvogelzug entlang des Rheins zurückzuführen. Mittlerweile ist der Ausbruch im Vogelpark unter Kontrolle. her