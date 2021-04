Ständig Vögel gefüttert – Strafe droht

Frankenthal. Weil sie aus falsch verstandener Tierliebe ständig Vögel mit Brot füttert, könnte eine Frau aus Altrip im Gefängnis landen. Wie das Landgericht Frankenthal am Mittwoch mitteilte, hatte ein benachbartes Ehepaar gegen die Pfälzerin geklagt, weil diese regelmäßig große Mengen Brot und andere Lebensmittel auf ein Garagendach geworfen und damit Tauben angelockt hatte. Das Ehepaar wehrte sich, da die Vögel die Leckerbissen auch in ihrem Garten verteilten.

Das Füttern von Tauben könnte eine Frau ins Gefängnis bringen. © dpa

Damit waren die Altriper nun erfolgreich. Die Frankenthaler Berufungskammer hat die Frau dazu verurteilt, die übermäßige Fütterung künftig zu unterlassen. Die Richter änderten damit eine Entscheidung des Amtsgerichts Ludwigshafen ab, das die Klage in erster Instanz noch abgewiesen hatte.

Angst um Schildkröten

Neben dem Dreck war es dem Ehepaar aus Altrip vor allem um seine Schildkröten gegangen. „Die Kläger haben die Befürchtung, dass ihre im Garten lebenden Schildkröten krank werden, wenn sie das ausgelegte Brot fressen“, berichtet ein Gerichtssprecher.

Das Paar war mit seiner Klage beim Amtsgericht zunächst gescheitert. Der zuständige Richter in Ludwigshafen sei zwar davon überzeugt gewesen, dass die Frau übermäßig viel Brot ausgelegt hatte, da dies aber schon einige Zeit zurücklag, habe er keine weiteren Beeinträchtigungen befürchtet. Die Richter am Frankenthaler Landgericht gehen indes durchaus von Wiederholungsgefahr aus, weil die Frau die Fütterungen zuerst bestritten hatte. Mit der Androhung von Ordnungsgeld oder gar Ordnungshaft soll nun sichergestellt werden, dass die Pfälzerin künftig ihre falsch verstandene Tierliebe aufgebe, so die Richter. sin

