Mannheim/Heidelberg. Von einem „Hilferuf“ spricht Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH. Mit den Tourismus-Verantwortlichen von sieben weiteren kreisfreien Städten Baden-Württembergs hat er einen Brief nach Stuttgart und Berlin geschickt. Von Bund und Land fordern sie finanzielle Unterstützung für die Wiederbelebung des Städtetourismus nach der Corona-Krise. Derzeit würden die Städte „schlicht und ergreifend vergessen,“ beklagt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing Mannheim.

AdUnit urban-intext1

Schiemer und Strahonja arbeiten schon einige Jahre eng zusammen. Statt sich, wie früher, als Konkurrenten zu sehen, werben sie unter dem Motto „Zwei Städte – Ein Erlebnis“, damit die Gäste insgesamt länger bleiben. 2020 sind durch die Corona-Pandemie die Übernachtungszahlen aber in beiden Städten stark eingebrochen – in Mannheim um 50,9 Prozent auf 796 000, in Heidelberg gar um 52,17 Prozent auf 790 503.

Nicht einverstanden

Zwar beschloss die baden-württembergische Landesregierung, den Tourismus des Landes zum „Restart“ nach den Corona-Einschränkungen mit 4,5 Millionen Euro zu unterstützen. „Mit der Verteilung allerdings können wir nicht einverstanden sein“, erklärt Strahonja. „Es kann nicht sein, dass man die Städte vergisst“, ergänzt Schiemer. Das Land gibt die Gelder nämlich über die „Tourismusmarketing Baden-Württemberg“ nur in sechs touristische Regionen wie Bodensee, Oberschwaben und Schwarzwald. Daher haben die beiden Tourismus-Chefs mit Karlsruhe, Heilbronn, Ulm, Baden-Baden, Pforzheim und Freiburg einen Offenen Brief an Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf, der auch für Tourismus zuständig ist, sowie den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, den Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Thomas Bareiß, geschrieben. Es sei „dringend geboten“, die Städte direkt finanziell für Marketingaktivitäten zu unterstützen „und uns nicht als Bittsteller bei den Regionen im Regen stehen zu lassen“, schreiben Strahonja und Schiemer sowie ihre Kollegen. Gemeinsam appellieren sie an die Politiker, den von ihnen gegründeten „Städtekreis Tourismusmarketing Baden-Württemberg“ als gleichberechtigtem Partner neben den regionalen Organisationen zu betrachten und ihm zu helfen.

„Schon der Sommer 2020 hat gezeigt, dass die ländlichen Gegenden viel schneller wieder besucht werden. Für den Schwarzwald muss man keine Werbung machen, da kamen die Leute auch so hin“, sagt Schiemer: „Städte haben es deutlich schwerer“, hier werde die Wiederbelebung des Tourismus wegen des Verbots von Großveranstaltungen noch lange dauern. Dabei sei gerade die Situation in jenen Branchen, die vom Städtetourismus profitieren, nämlich dem Einzelhandel und der Gastronomie, „ohnehin alarmierend“, bekräftigt Schiemer: „Deshalb dieser Brandbrief, es ist ein Hilferuf aller Städte“. Schließlich werde der Städtetourismus – durch die Abhängigkeit von internationalen Märkten und globalen Reisebeschränkungen – erst 2024 wieder das Niveau aus 2018/2019 erreichen.

Akute Unterstützung nötig

AdUnit urban-intext2

Dabei beziehe sich die Kritik nicht allein auf die fehlende Corona-Hilfe. „Es geht ums Ganze“, sagt Schiemer. „Durch die seit Jahren bestehende Organisationsstruktur, nur den ländlichen Bereich in Baden-Württemberg zu fördern und zu vermarkten, wird nun in der Krise die von uns schon seit Jahren angemahnte Schwachstelle deutlich“, heißt es in dem Brief. „Wir brauchen akut Unterstützung, aber auch generell mehr Beachtung für den Stellenwert des Städtetourismus, weil sonst langfristig die Innenstädte veröden“, fordert Strahonja.

In der vor zwei Jahren beschlossenen Tourismuskonzeption des Landes kämen die Städte, Kultur- und Kongresstourismus gar nicht vor – nur Natur. Daher müsse man „grundlegend neu nachdenken“ und die Städte als eigenständige Ziele anerkennen sowie sie bei den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Sicherheit besonders fördern, statt den allgemeinen Fördergeldern nur „untergeordnet“ zu sein.