Stadtwerke Heidelberg: Zusatz von Geruchsstoff im Gasnetz ab Montag kurzzeitig erhöht

Rhein-Neckar. Die Stadtwerke Heidelberg versetzen die Gasnetze in ihrem Versorgungsgebiet ab Montag, den 21. März, im verstärkten Maß mit einem Geruchsstoff, durch den kleinste Lecks wahrnehmbar werden – lange, bevor sie eine Gefahr darstellen. Diese Maßnahme dient der Sicherheit des Gasnetzes und der Anlagen in den Häusern der Verbraucherinnen und Verbraucher – denn Erdgas ist ansonsten geruchslos. Damit undichte Stellen in Häusern, im Leitungsnetz oder in den Anlagen der Energieversorger erkannt werden, ist dem Gas ein Geruchsstoff zugesetzt, der an faule Eier erinnert.

Die sogenannte Stoßodorierung startet am Montag, den 21. März, im gesamten Versorgungsgebiet der Stadtwerke Heidelberg Netze: in Heidelberg, Eppelheim, Dossenheim, Sandhausen, Leimen, Nußloch und Wiesloch. Alle Gasnutzer werden gebeten, die Fenster und Türen der meist im Keller liegenden Räume zu schließen, in denen die Gasinstallationen untergebracht sind. So wird sichergestellt, dass sich der Warngeruch nicht verflüchtigt und damit wahrnehmbar bleibt. Da sich der Geruchsstoff im Gasnetz erst verteilen muss, kann der Geruch ggf. verzögert auftreten.

Sollte der typische Geruch wahrgenommen werden, sind Flammen oder Funken zu vermeiden, die Gasleitung abzusperren, bei Innenräumen die Fenster zu öffnen und nach der Warnung von Nachbarn und Mitbewohnern umgehend die Verbundleitstelle der Stadtwerke Heidelberg unter der Telefonnummer 06221/5132030 zu informieren.