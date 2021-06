Stadtradeln gestartet

Sinsheim. In der Region wird wieder um die Wette geradelt: Gemeinsam mit 51 kreisangehörigen Kommunen nimmt der Rhein-Neckar-Kreis zum vierten Mal an der bundesweiten Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses teil. Den Startschuss für die dreiwöchige Aktion haben Landrat Stefan Dallinger, der Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht und der Vorstandsvorsitzende der Klima Arena, Bernd Welz, gemeinsam in Sinsheim gegeben.

Bis zum 2. Juli können die Teilnehmenden nun für ihre Kommune oder den Kreis Radkilometer sammeln und diese auf der Homepage von „Stadtradeln“ eintragen. „Wir freuen uns sehr, dass zahlreiche Kommunen mitmachen und wir gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz und für den Radverkehr setzen“, so Landrat Stefan Dallinger. Aktuell hätten sich bereits 6800 Teilnehmer registriert. sin

Info: www.Stadtradeln.de/ rhein-neckar-kreis