  Stadtbücherei wieder geöffnet

Heidelberg. Bücher ausleihen oder Zeitungen lesen: All das ist seit Dienstag wieder in der Stadtbücherei Heidelberg möglich. Für die Inhaber einer Büchereicard oder einer Metropolcard hat die Bücherei wieder zu den gewohnten Zeiten – dienstags bis freitags von 10 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr – geöffnet. Der bislang angebotene Abholservice wird deshalb eingestellt. Da der Zugang zur Stadtbücherei derzeit nur einer begrenzten Besucherzahl gewährt werden kann, gilt eine Verweildauer von maximal 30 Minuten. Die Gastronomie des LiteraturCafés bietet zudem dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr einen To-go-Service von Speisen und Getränken an.

