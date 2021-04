Stadtbibliothek: Online-Leserunden für Jugendliche starten

Mannheim. Die Stadtbibliothek startet einen Leseclub für alle zwischen 16 und 21 Jahren. In den Online-Leserunden treffen sich Gleichgesinnte, um gemeinsam zu lesen, neue Bücher und Autoren zu entdecken und sich über das Gelesene auszutauschen. Start ist am Donnerstag, 15. April, 17 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Dazu genügt eine kurze Email mit der Betreffzeile „Digitaler Leseclub“ an stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de. Die ersten fünf Teilnehmenden erhalten eine „Goodie Bag“ mit Überraschungen.

