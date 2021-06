Stadt Worms löst Bundesnotbremse - Lockerungen ab Freitag

Worms. Die Stadt Worms löst ab Freitag die sogenannte Bundesnotbremse. In der Stadt treten dann Lockerungen der bundeseinheitlichen Corona-Regeln in Kraft, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Möglich macht dies das aktuelle Infektionsgeschehen: Seit fünf aufeinanderfolgenden Werktagen liegt die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz für Worms unter dem Wert von 100. „Unmut und Frustration weichen Freude und Zuversicht in Worms. Das haben wir uns alle in Worms verdient. Nun müssen wir weiter aufeinander Acht geben, dass wir Erreichtes nicht wieder verlieren“, freute sich Oberbürgermeister Adolf Kessel mit den Wormserinnen und Wormsern.

AdUnit urban-intext1

Ab Freitag gelten folgende Maßnahmen in Worms:

es gibt keine nächtliche Ausgangsbeschränkung mehr

es können sich fünf Personen aus fünf Haushalten treffen (Kinder bis 14 Jahre, Geimpfte sowie Genesene zählen nicht mit)

die Gastronomie darf im Innenbereich mit Testpflicht und im Außenbereich ohne Testpflicht öffnen

Für den gewerblichen Einzelhandel gilt zudem:

die Testpflicht als auch die Kontakterfassung entfallen

das Abstandsgebot von 1,50 m muss weiter gewährleistet sein

eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2, med. Maske) ist zu tragen

in Verkaufsflächen von bis zu 800 qm gilt ein Kunde pro 10 qm und auf der 800 qm übersteigenden Fläche ein Kunde pro 20 qm

Die Regeln gehen aus der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung des Lands Rheinland-Pfalz hervor. Wenn die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, gilt am übernächsten Tag der dritten Wertüberschreitung wieder die Bundesnotbremse in Worms.

AdUnit urban-intext2