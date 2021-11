Stadt Landau beendet Weihnachtsmarkt vorzeitig

Landau. Die Stadt Landau bricht den Weihnachtsmarkt wegen der verschärften Corona-Lage vorzeitig ab. Am Samstag, 4. Dezember, kann der Thomas-Nast-Nikolausmarkt letztmals in diesem Jahr besucht werden, teilte die Verwaltung mit. Das entschied der Stadtvorstand um Oberbürgermeister Thomas Hirsch am Dienstag bei einer kurzfristig anberaumten Sitzung. „Auch, wenn wir in Landau mit dem bisherigen Verlauf unseres Nikolausmarkts grundsätzlich zufrieden sind, müssen wir angesichts der weltweiten Entwicklungen und der landesweiten Infektionslage weitere Einschränkungen erlassen und in letzter Konsequenz den Weihnachtsmarkt auch früher beenden“, sagte Hirsch zur Entscheidung.

Bereits am Mittwoch gilt auf dem Gelände sowie auf den direkten Verbindungswegen (komplette Marktstraße, Theaterstraße, Kronstraße, Gerberstraße, Kugelgartenstraße, Klosterbrückchen und Kleine Gerbergasse) täglich von 11 bis 20 Uhr eine Maskenpflicht. Außerdem wurden die Öffnungszeiten verkürzt. So haben Buden, Stände und Fahrgeschäfte des Nikolausmarkts nur noch bis 19 Uhr geöffnet. Einzelne Attraktionen wie die Eislaufbahn sollen jedoch auch über Samstag hinaus in der Innenstadt verbleiben.

Standgebühren werden aufgehoben

„Wir wissen, dass es für die Beschickerinnen und Beschicker um existenzielle Fragen geht. Die Absage des 'Nachbarweihnachtsmarkts' in Neustadt, die steigenden Fallzahlen in der Region sowie die starke Beanspruchung unseres Gesundheitssystems und vor allem unserer Krankenhäuser vor Ort veranlassen uns jedoch in der Gesamtabwägung zu diesem Schritt“, sagte Hirsch weiter. Die Gesamtsituation werde immer schwieriger, so der Oberbürgermeister. Zur Kompensation bei den Beschickerinnen und Beschickern werde die Stadt Landau keine Standgebühren erheben.

