Staatsanwalt fordert hohe Haftstrafen

Mannheim. „Wir Verteidiger sind ein Dorn im Auge des Gerichts“, erklärte Anwältin Kristina Brandt zum Verfahren vor der Ersten Großen Strafkammer des Mannheimer Landgerichts. Nach rund drei Monaten Verhandlung um die gewalttätige Aktion einer Rocker-Gruppe, um versuchten Totschlag, besonders schweren Raub, gefährliche Körperverletzung und räuberische Erpressung in einem Hockenheimer Tattoo-Studio (wir berichteten) ging der Prozess am Freitag mit den Plädoyers in die Schlussphase. Wieder herrschten vor und im Gerichtssaal strenge Sicherheitsvorkehrungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während Staatsanwalt Manuel Knobloch und Nebenkläger Hans Böhme für die mittlerweile nur noch sechs Angeklagten hohe Haftstrafen forderten, kritisierten die Verteidiger die Argumentation der Anklage. „Das gesamte Verfahren beruht auf den Angaben eines Zeugen, des Geschädigten“, sagte Anwalt Martin Stirnweiss – und beantragte für seinen Mandanten Uwe M. Freispruch. Kollegin Miriam Haas warf dem vermeintlichen Opfer, dem Mitbesitzer des Studios, „dreiste und offensichtliche Lügen mit einer absurden Geschichte“ vor. Auch sie forderte für ihren Mandanten Leutrim K. Freispruch. Er soll den Geschädigten am 7. Dezember 2020 durch einen Messerstich in den Rücken lebensgefährlich verletzt haben.

„Das endet mit Gosch voll!“

Vor dem Gericht herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen. © Martin Tangl

Diese Messerattacke ist einer der wenigen unstrittigen Punkte in diesem Verfahren. Doch wer hat den Studio-Mitbesitzer so schwer verletzt? Für den Staatsanwalt hat sich seine Anklage „vollumfänglich bestätigt“. Das Opfer sei in sein Tattoo-Studio gelockt und dort von mehreren Personen verprügelt worden, damit er seinem Kompagnon, dem Angeklagten Hagen R., den Betrieb überschreibe. R. habe die Aktion seiner Rocker-Kumpels per Handy aus dem Gefängnis heraus gesteuert. Ein verdächtiger Chat lautete damals: „Das endet mit Gosch voll!“

„Dass Hagen R. der Drahtzieher und Anstifter ist, steht fest“, erklärte Knobloch. Deshalb beantrage er für ihn eine Haftstrafe von neun Jahren und sechs Monaten. Nach Meinung der Staatsanwaltschaft soll der mutmaßliche Messerstecher Leutrim K. für acht Jahre und sechs Monate hinter Gitter. Eine Gefängnisstrafe zwischen fünf und sieben Jahren droht den restlichen drei Männern und der Frau auf der Anklagebank.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch für den Staatsanwalt ist der Geschädigte „sicher kein Unschuldslamm“. Trotzdem sei seine Aussage glaubhaft. „Es gibt keinen Grund, warum er die Angeklagten zu Unrecht beschuldigen sollte“, sagte Knobloch. „Seine Aussagen sind auch nicht das einzige Beweismittel“, ergänzte Nebenkläger Böhme. Auch die Vernehmung von Zeugen, die Berichte der Ärzte, Chats sowie Fußabdrücke und Blutspuren würden den Tatvorwurf beweisen.

Die Verteidiger waren anderer Meinung. Von schwerem Raub, gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung könne keine Rede sein. „Allein die Verletzung an der Schulter liegt vor“, erklärte Martin Stirnweiss. Dass aber ihr Mandant den Stich ausgeführt habe, sei „Wunsch des Geschädigten“, betonte Anwältin Miriam Haas. Kein gutes Haar lassen die Rechtsanwälte am maßgeblichen Zeugen der Prügelei, dem Rocker im Tattoo-Studio, werfen außerdem den Ermittlern gravierende Fehler und Versäumnisse vor. „Der Mann hat seinen Kompagnon von hinten und vorne beschissen – und dann dazu eine ihn entlastende Geschichte inszeniert“, warf Kristina Brandt dem Opfer vor. Am 31. Januar um 9.30 Uhr wird das Urteil erwartet.