Spurensuche eines Juden

Speyer. Lebendige Spurensuche nach 1000 Jahren jüdischer Geschichte in Deutschland – das verspricht ein Film, der anlässlich des Tags des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, im Alten Stadtsaal (11, 14 und 16 Uhr) in Speyer erstmals zu sehen ist. Hauptdarsteller ist Jonathan Kalmanovich. Als Rap-Künstler und Aktivist nennt er sich Ben Salomo. In Israel geboren, als Kind nach Deutschland gekommen, bezeichnet er sich selbst „Israeli mit Integrationshintergrund“.

Mitglieder seiner jüdischen Familie wanderten im 10. Jahrhundert vom italienischen Lucca nach Mainz aus und gründeten dort die jüdische Gemeinde. Viele von ihnen waren Gelehrte. Ohne Mitglieder der Familie Kalonymos wären die jüdischen Gemeinden in SchUM – in Speyer, Worms und Mainz – in der jüdischen Welt nicht derart berühmt geworden. Ben Salomo setzt seine Gedanken zur jüdischen Geschichte, Gegenwart und Zukunft in Texte und Musik um. Im Film spricht er über Familie und das Leben in Deutschland, über Antisemitismus und Resilienz, über seine Befürchtungen und seine Hoffnungen. sal/red