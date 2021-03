Landau/Frankenthal. Wegen schweren Diebstahls und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion müssen sich vier Männer ab 15. März vor der Dritten Strafkammer des Landgerichts Landau verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die aus Polen und Russland stammenden Angeklagten einen Geldautomaten der Sparkasse Südliche Weinstraße auf dem Parkplatz in Rohrbach gesprengt haben. An das Geld seien sie indes nicht herangekommen. Im zweiten Fall soll die Gruppe verschiedene Örtlichkeiten ausbaldowert haben. Die geplante Sprengung eines Automaten in Mommenheim sei am unerwartet eingeschalteten Parkplatzlicht gescheitert. Zu einem zweiten Versuch kam es laut Anklage nicht, da die Vier vorher verhaftet wurden.

Da eine Hauptverhandlung mit vier Angeklagten, Anwälten und Dolmetschern in Landau nicht mit den Corona-bedingt erforderlichen Abständen durchführbar ist, stellt das Landgericht Frankenthal im Wege der Amtshilfe seinen größten Saal zur Verfügung. sin