Landau. unbekannte Täter warfen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vermutlich einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten in der Marktstraße in Landau. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Briefkasten dadurch komplett zerstört. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06341/2870 entgegen.

