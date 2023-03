Sprengung bei Bad Dürkheim - mögliche Knallgeräusche zu hören

Bad Dürkheim. In einem Waldstück bei Bad Dürkheim sollen am Samstagabend kontrollierte Sprengungen stattfinden. Wie die Polizei mitteilt, haben Spaziergänger am Samstagnachmittag zwei verdächtige Gegenstände in der Straße "Am Schlamberg" gefunden. Die Polizei hat den Fundort abgesperrt, Bebauung befindet sich nicht innerhalb des Absperrradius.

Die Polizei geht davon aus, dass die Sprengung akustisch für die umliegenden Bewohner und die Besucher der "Weinbergnacht" wahrnehmbar ist. Eine Gefahr für die Besucher besteht nicht. Durch die Absperrmaßnahmen kann es aber zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.