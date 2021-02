Ludwigshafen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) bietet am Donnerstag, 4. Februar, von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr die nächste Bürgersprechstunde per WhatsApp an. Die Mobilfunknummer dafür lautet: 0162/25 14 802. Zudem lädt Steinruck am Donnerstag von 14.45 Uhr bis 17 Uhr zu einer Bürgersprechstunde per Telefon ein. Dazu wird um Anmeldung unter Tel. 0621/504-3079 oder 504-3031 gebeten.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren