Sportwagenfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und begeht Unfallflucht

Neustadt. Ein Sportwagenfahrer ist am späten Samstagnachmittag aufgrund von Straßengefährdung und Verkehrsunfallflucht in Neustadt aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen gegen 17.30 Uhr einen weißen Porsche-Fahrer im Kreuzungsbereich Maximilianstraße / Haardter Straße, der andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Etwa zehn Minuten später verursachte der Mann dann einen Verkehrsunfall in der Schillerstraße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten ermittelten einen 50 Jahre alten Mann aus Neustadt als verantwortlicher Fahrzeugführer des weißen Porsches.

Personen, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet oder genötigt wurden oder Angaben zum verantwortlichen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06321/85 40 bei der Polizei zu melden.