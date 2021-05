Sportwagen rammt Autos

Birkenau. Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte, vier beteiligte Fahrzeuge und laut Polizei rund 100 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 3408, kurz vor der Ortseinfahrt Birkenau ereignet hat. Nach ersten Ermittlungen dürfte vermutlich ein Rennen, das sich ein 34 Jahre alter Sportwagenfahrer aus Birkenau sowie ein Motorradfahrer lieferten, zu dem Unfall geführt haben. Der 34-Jährige geriet laut Polizei in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit insgesamt drei Fahrzeugen, bevor er im Straßengraben zum Stehen kam. Der Mann kam schwer verletzt, eine 78-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 56 Jahre alte Fahrer eines Nissan sowie seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 000 Euro geschätzt.

