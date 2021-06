Sportwagen prallt gegen Baum - zwei teils schwer Verletzte

Odenwald. Bei einem Unfall in der Nähe von Oberzent (Odenwaldkreis) am Sonntag haben sich zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 48 Jahre alter Fahrer eines Sportwagens gegen 11 Uhr in einem Kurvenbereich der L3108 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 41 Jahre alte Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der Fahrer blieb leicht verletzt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro.

Die Fahrbahn war wegen der Arbeiten an der Unfallstelle gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Oberzent im Einsatz.