Sporthallen werden Notquartiere

Rhein-Neckar. Wegen der rasant wachsenden Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ist auch in der Region an der einen oder anderen Stelle Improvisation gefragt. Um alle zugewiesenen Flüchtenden vorläufig unterbringen zu können, muss etwa der Rhein-Neckar-Kreis kurzfristig auf seine beiden Kreissporthallen beim Zentrum Beruflicher Schulen in Weinheim und Schwetzingen zurückgreifen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Grund hierfür ist die kurzfristige, noch für das kommende Wochenende (18. bis 20. März) erwartete Zuteilung von weit mehr als hundert geflüchteten Menschen durch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Gemeinsam mit zahlreichen „helfenden Händen“ richtet das Landratsamt bereits beide Hallen her. Insgesamt können in Weinheim etwa 250 und in Schwetzingen etwa 200 geflüchtete Menschen vorübergehend untergebracht werden. „Der Rhein-Neckar-Kreis ist intensiv auf der Suche nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten, damit die Kreissporthallen möglichst bald wieder für den Schul- und Vereinssport freiwerden – in der gegenwärtigen Lage war eine andere Lösung aber so kurzfristig nicht machbar“, sagt Landrat Stefan Dallinger.

Jugendherberge noch nicht bereit

Auch die Stadt Weinheim bereit sich darauf vor, schon in der nächsten Woche Waisenkinder aus der Ukraine aufzunehmen – auch wenn die eigentlich für diesen Zweck vorgesehene Jugendherberge dann noch nicht bewohnbar ist. Das hat Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just bekräftigt. Da die Jugendherberge wegen Sicherheits- und Hygienemängeln nicht sofort zur Verfügung steht, plant die Stadt mit Übergangsquartieren.

Die Übergangslösungen sind der Bürgersaal und die Turnhalle in Sulzbach. Dort sind Sanitäranlagen vorhanden; Feuerwehr, DRK und DLRG statten die Hallen mit Feldbetten aus. Das Amt für Bildung und Sport kümmert sich um Verpflegung und Rahmenbedingungen, das Amt für Immobilienwirtschaft um die räumlichen Voraussetzungen. red