Heidelberg. Die am Freitagabend abgebrannte Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in Heidelberg-Kirchheim stand bereits zur Sanierung an. Vier Jugendliche sollen für den Ausbruch des Feuers verantwortlich sein. Die Ermittlungen laufen. Die Halle wurde wegen der Pandemie kaum mehr genutzt.

Die Sporthalle wurde 1964 gebaut und war in einem baulich schlechten Zustand, bestätigt ein Sprecher der Stadt. Unter anderem waren die Heizung und Sanitäranlagen defekt. Sie wurde daher seit dem Herbst 2020 nur noch eingeschränkt genutzt, ausschließlich für Vereinssport. Bereits vor dem Brand war ein Neubau der Sporthalle in Holzbauweise geplant. Die Planungen dazu sind bereits weit vorangeschritten. Das Projekt steht auch auf der Liste der geplanten Investitionen für den Haushalt 2021/22, die der Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossen hat.

Das Feuer war am Freitagabend gegen 20 Uhr gemeldet worden. Die Halle mitten in einem Wohngebiet brannte komplett aus und gilt als einsturzgefährdet. Container-Klassenräume daneben wurden ebenfalls beschädigt.