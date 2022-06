Sportboot kollidiert gegen Ufer des Yachthafens Speyer

Speyer. Ein Sportboot ist am Freitagabend in der Einfahrt zum Yachthafen Speyer verunfallt. Wie die Polizei berichtet, befuhr das Boot den Rhein zu Berg aus Richtung Angelhofer Altrhein kommend und kollidierte bei der Einfahrt in den Hafen mit einer Uferböschung. Dadurch fuhr es auf eine dortige Steinschüttung und landete schräg mit dem Rumpf auf dem Land. Das Sportboot wurde dabei in Höhe von 15.000 Euro beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Die Rettungskräfte trafen den Bootseigner an, der behauptete, das Boot zum Unfallzeitpunkt nicht gesteuert zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Feuerwehr Mannheim barg das beschädigte Boot, das zur Beweissicherung sichergestellt wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.