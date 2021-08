Am kommenden Sonntag, 29. August, veranstaltet das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg ab 11 Uhr eine Fütterung der Lebendtiere der aktuellen „Spinnen!“-Sonderausstellung. Wer Spinnen, Skorpione und Co. in Aktion sehen und dazu von den Fachleuten vor Ort Informationen und Anekdoten zu den einzelnen Tieren bekommen will sowie Fragen hat, der wird in der Schau fündig. Das Geoskop ist die

...