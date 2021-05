Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz in Sinsheimer Innenstadt aus

Rhein-Neckar-Kreis. Ein 13-Jähriger und seine Spielzeugpistole haben am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz in der Sinsheimer-Innenstadt ausgelöst. Laut Polizeimeldung beobachtete ein Zeuge am Nachmittag gegen 16.30 Uhr eine Gruppe junger Männer, die in der Bahnhofsstraße mit einer Pistole hantierten. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Die Beamten fanden drei Heranwachsende, die seiner Beschreibung entsprachen. Die drei gaben aber an, keine Waffe dabei zu haben. Zuvor aber seien sie mit einer Person in Kontakt gewesen, die mit Spielzeugpistolen "gespielt" haben soll.

Die gemeinsame Suche endete an einem Schnellimbiss: Bei einem der dort angetroffenen Kinder fanden die Beamten eine Soft-Air-Pistole. Die Pistole wurde sichergestellte. Zwei Kinder wurden zur Wache gebracht, wo ihre Eltern sie schließlich abholten. Waffenrechtliche Verstöße werden nun geprüft.