Neckarhausen. Am Samstag, 21. Mai, veranstaltet der Turnverein Neckarhausen auf seinem Gelände in der Porschestraße und in der Turnhalle ab 14 Uhr bis gegen 18 Uhr einen Spielenachmittag. Es wird Stationen für jedes Alter geben, an dem man allein oder gemeinsam sein Können beweisen kann. Bei verschiedenen Familienspielen kommt es auf Geschicklichkeit an und Familien können gegeneinander antreten. Wer lieber entspannen oder gesellig sein möchte, kann dies bei Kaffee und Kuchen tun.

