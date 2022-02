Spiele für Senioren mit Demenz

Rhein-Neckar. Die Dietmar Hopp Stiftung hat zehn weitere sogenannte Tovertafeln an Senioreneinrichtungen in der Metropolregion gespendet. Bei der Aktion unter dem Motto „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ sollen bis September insgesamt 100 solcher Tovertafel-Pakete im Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro verteilt werden.

Spieler an einer Tovertafel, deren Bilder auf Bewegung reagieren. © Thomas Neu

In der dritten Vergaberunde der Förderaktion erhalten Einrichtungen in Bammental, Deidesheim, Heidelberg, Hockenheim, Lampertheim, Mannheim, Mosbach, Rülzheim und Weinheim die speziellen Geräte. Diese sollen nicht nur eine Abwechslung in der Pandemie bieten, sondern können spielerisch die Gehirnleistung anregen, zu Bewegung aktivieren und den Austausch der Bewohner untereinander sowie mit Pflegekräften oder Angehörigen fördern, wie die Dietmar Hopp Stiftung erläutert. Die Beschäftigung mit bestimmten Spielen könne demenzkranke Menschen beruhigen.

Geförderte Einrichtungen Anna-Scherer-Haus, Bammental Caritas-Altenzentrum Stiftung Bürgerhospital, Deidesheim Pflegeheimat St. Hedwig, Heidelberg AWO-Seniorenzentrum im Kranichgarten, Heidelberg-Pfaffengrund Altenheim St. Elisabeth, Hockenheim Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus, Lampertheim Altenpflegeheim Pauline-Maier-Haus, Mannheim Johanniter-Haus Tannenhof, Mosbach Braun’sches Stift, Rülzheim GRN Betreuungszentrum, Weinheim

Alle Sinne werden angeregt

„Das Gerät beansprucht fast alle Sinne, dazu kommen die Bewegung und das Miteinander, das dabei entsteht. Am Tisch treffen sich die Bewohner und agieren zusammen, was sonst so vielleicht nicht immer möglich wäre“, wird Nicola Laukenmann zitiert, Einrichtungsleiterin des Buchener Pflegeheims „Im Sonnengarten“. Dieses gehörte im Dezember 2021 zu den ersten Empfängern eines Tovertafel-Pakets.

Die Tovertafel projiziert auf einen Tisch Spiele, die auf Bewegungen der Hände reagieren. So kann zum Beispiel ein Puzzle gelegt, Ball gespielt oder Laub gefegt werden. Mit über 30 Spielen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden „entführt das Gerät die Mitspielenden akustisch und visuell in andere Welten“, heißt es in der Mitteilung. Gefördert werden laut Stiftung nur gemeinnützige Einrichtungen. agö

Info: Informationen zur Aktion unter www.greifbares-glueck.de