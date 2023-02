SEK-Einsatz in Viernheim - Tatverdächtiger festgenommen

Viernheim. In Viernheim ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Der Tatverdächtige wurde nach Angaben der Polizei inzwischen festgenommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hätten sich bereits am Mittag in einem Haus zwei Bewohner gestritten, dabei sei mit dem Einsatz von Waffen gedroht worden. Bei dem Polizeieinsatz waren auch Spezialeinsatzkräfte vor Ort, teilte eine Polizeisprecherin in Darmstadt mit.

Es bestehe keine Gefahr für Dritte. Wegen des Einsatzes wurden mehrere Straßen für Stunden gesperrt.

Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.