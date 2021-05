Speyerer Brezelfest abgesagt

Speyer. Das Brezelfest findet in diesem Jahr nicht statt. Das teilten der Vorsitzende des Verkehrsvereins Speyer, Uwe Wöhlert, und Claus Rehberger, Geschäftsführer der veranstaltenden GmbH, mit. Beide bedauerten die Absage sehr, wie es in einer Mitteilung hieß. Das Brezelfest hätte vom 8. bis 13. Juli stattfinden sollen. Da das Infektionsgeschehen in Speyer aber immer wieder diffus sei, könne keine seriöse Planung für eine Durchführung vorgenommen werden, betonten die Organisatoren. Zu erwartende Hygiene-, Besuchererfassungs-, Einlasskontroll- und sonstige Maßnahmen machten ein im Ehrenamt organisiertes Brezelfest nahezu undurchführbar, hieß es weiter. Verein und VeranstaltungsGmbH werden nun die Planung für das Brezelfest 2022, das dann vom 7. bis 12. Juli stattfinden soll, beginnen. red

AdUnit urban-intext1