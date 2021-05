Speyerer „Brazzeltag“ digital

Speyer. Da sich das Technik Museum Speyer auch in diesem Jahr nicht in einen Spielplatz für Benzinköpfe verwandeln kann, lädt Museumspräsident Hermann Layher zu einer digitalen Variante ein. „Der Brazzeltag fehlt uns allen sehr, deshalb organisieren wir am Samstag, 8. Mai, ab 15 Uhr einen „Drive-through“-Livestream, der kostenlos über die Facebookseite sowie den YouTube-Kanal des Museums zu sehen ist.“ Das Programm bestritten bekannte Brazzel-Akteure wie der Dragster-Schulbus (Bild), Brutus und Blitzen-Benz oder die Streetfighter. Zudem gebe es eine rollende Oldtimerparade. Durch das Programm führt Moderator Michael Hagemann.

