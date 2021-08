Speyerer Bischof Wiesemann meldet sich zurück

Speyer. „Die Zeit war für mich nicht einfach, aber notwendig.“ Mit diesem Satz meldet sich der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann aus dem Krankenstand zurück und bestätigt somit eine Behandlung aus Gründen der Erschöpfung. Anfang kommender Woche nimmt er – wie am Mittwoch berichtet – seinen Dienst in Speyer wieder auf. In einem persönlichen Schreiben hat er sich nun an die Gläubigen und Mitarbeitenden im Bistum gewandt.

Die Genesung habe mehr Zeit erfordert, als er sich „am Anfang gedacht und innerlich zugestanden“ habe. Der Bischof hatte Anfang Februar einen längeren Klinikaufenthalt angetreten, an den sich eine Zeit der Regeneration und geistlichen Besinnung mit weiteren therapeutischen Maßnahmen angeschlossen hatte. Während dieser Zeit seien ihm seine „Schwächen und Grenzen“ als auch seine „Stärken und Kraftquellen“ wieder deutlicher bewusstgeworden. Er habe die Zeit nutzen können, um über „notwendige Veränderungen in meinem Leben wie auch in der Ausübung meines bischöflichen Dienstes“ nachzudenken. Dabei sei langsam eine neue Kraft gewachsen, sich den Herausforderungen mit Einsatzbereitschaft und Leidenschaftlichkeit zu stellen.

Der Bischof dankt in seinem Schreiben allen Menschen, die ihn ermutigt haben. Mit seinem Dank verbindet er die Bitte an die Gläubigen und Mitarbeitenden um ihr weiteres „Mitgehen und Mittragen“ in dieser „gesellschaftlich und kirchlich herausfordernden Zeit“.