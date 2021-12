Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da trat der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann mit einer Botschaft in die Öffentlichkeit, die das Bistum in seinen Grundfesten erschütterte. Die Nachricht, dass sich mit dem früheren Generalvikar Rudolf Motzenbäcker (im Jahr 1998 verstorben) ein hochrangiger Geistlicher während der 1960er und 1970er offenbar über Jahre sexuell an jungen Menschen

...