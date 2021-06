Speyer plant zweite Corona-Massenimpfung

Speyer. Mehr Impfstoff und eine bessere Organisation – mit diesem Konzept will die zweite Mammut-Impfaktion in Speyer möglichst vielen Menschen den Piks gegen Corona so einfach wie möglich machen. Blechlawinen im Norden der Domstadt und Rückstaus bis zur Autobahn 61 soll es bei der Neuauflage der „Drive-Thru-Aktion“ am Sonntag, 20. Juni, nicht geben. Darin sind sich der Urologe Gerald Haupt und Peter Bödeker von der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ als Hauptverantwortliche sowie die Stadtverwaltung einig. Im Gegensatz zur Premiere im Mai wird nicht das Vakzin von Astrazeneca gespritzt, sondern das Serum von Johnson & Johnson, das nur einmal verabreicht werden muss, um eine Immunisierung zu erreichen. Los gehen soll es um 7 Uhr morgens, spätestens um 16 Uhr ist Schluss. Vorgesehen sind derzeit etwa 3000 Impfungen.

Wie berichtet, hatten sich am 16. Mai mehr als 1500 Bürger eine Impfung gegen das Coronavirus abgeholt – aufgrund des großen Andrangs waren allerdings nicht alle Interessenten zum Zug gekommen, obwohl sie stundenlang im Stau gestanden hatten.

Wohnsitz entscheidend

Da es beim Auftakt keine geografische Einschränkung gegeben hat, waren Menschen aus Hamburg, Berlin, Stuttgart und Frankfurt in die Domstadt geströmt. Deshalb sei die Impfung dieses Mal ausschließlich für Bürger gedacht, die ihren Hauptwohnsitz in Speyer, Schifferstadt, Böhl-Iggelheim oder in den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen oder Rheinauen (alle Rhein-Pfalz-Kreis) haben. Gespritzt werde durch das geöffnete Autofenster, so dass niemand seinen Wagen verlassen muss. Ob man auch tatsächlich impfberechtigt ist, wird nach Angaben der Stadtverwaltung vor dem Piks direkt vor Ort kontrolliert: „Bei der Einfahrt werden Anmeldung und Erstwohnsitz überprüft“, heißt es. Nur tatsächlich berechtigte Impfwillige erhielten die nötigen Papiere zum Ausfüllen und dürften weiterrollen.

Um ein Verkehrschaos zu verhindern, müssen sich Impfwillige nach Angaben der Stadtverwaltung dieses Mal vorab einen Online-Termin sichern. Ohne könne man sich die Anreise sparen. Die Anmeldung für einen Termin-Slot sei über die Homepage der Stadt möglich, ein entsprechendes Portal mit Zeitfenstern von ein bis zwei Stunden will die Verwaltung demnächst freischalten. Am Ort der Aktion hat sich indes nichts geändert. Die Impfung finde auf dem Gelände von „BÖ Fashion“ (Hasenpfühlerweide 1) und Edeka Stiegler (St.-Germann-Straße 8) statt – beides liegt im Industriegebiet an der Auestraße im Speyerer Norden.

Allerdings wollen die Organisatoren die Anfahrt anders regeln: So sollen die Impflinge über die Kreisstraße 2 (Franz-Kirrmeier-Straße) von Osten her aus Richtung Otterstadt anrollen, um lange Rückstaus ins Stadtgebiet zu verhindern. Alle anderen Zufahrtswege zur Massenimpfung würden gesperrt.

Wie bei einem Schnellrestaurant soll der Verkehr laut Stadt über eine Warteschleife kommen, an deren Ende erfolgten auf dem Gelände von „BÖ Fashion“ Registrierung, ärztliches Aufklärungsgespräch und die Impfung. „Jeder fährt dabei jeweils von einer Station zur nächsten“, erklärt eine Sprecherin. Nach der Impfung fahren alle über die gesperrte Auestraße direkt auf den Parkplatz von Edeka Stiegler, wo die Immunisierten dann auch die Impfbescheinigung erhalten.

Dort stehe medizinisches Personal zur Verfügung, das bei Problemen die Betreuung übernehme. Nach etwa 15 Minuten – wenn es den Betroffenen gut gehe – erfolge die Abreise über Nachtweide und Tullastraße. Zu den Unterstützern zählen nach Angaben von Initiator Gerald Haupt auch die Ludwigapotheke und das Sankt Vincentius-Krankenhaus. „Wir danken der Stadt Speyer, der Feuerwehr, der Polizei und den vielen ehrenamtlichen Helfern für die großartige Unterstützung.“

Fragen per Mail an: impfung@prof.haupt.de



