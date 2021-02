Speyer/Frankenthal. Arianit Veseli war vier Jahre alt, als er eine Frage stellte, die sein Umfeld erstmals aufhorchen ließ. „Wie genau hört man eigentlich mit rechts?“, sagte er. Gerade so, als würde ein Fußballer fragen: Hey, wie ist das eigentlich, mit links zu schießen, wenn man doch einen rechten Fuß hat. Rechts – das hat sich dann schnell herauskristallisiert, war der kleine Ari, wie ihn seine Freunde nennen – komplett taub. Links kann er mit der Hilfe eines Hörgeräts heute einigermaßen hören. Festgestellt hatte das in der frühen Kindheit kaum jemand. Dass er zuweilen gar nicht mehr auf Ansprachen reagierte, machte vor allem seine Eltern dann doch stutzig.

Zuhören – das ist das Thema, das sich durch das Leben des heute 22-jährigen Speyerers zieht, wie kein anderes. Und insofern ist es gar kein Wunder, dass sich der junge Mann seit einigen Monaten intensiv einer musikalischen Stilrichtung zugewandt hat, die es ihm erlaubt, sein bisheriges Leben zu erzählen. Die Menschen sollen ihm zuhören. Nun war das zeitgeist-konforme Genre des Deutschrap bisher keine Spielart, die dafür bekannt war, dass sie tiefe Gefühle auf sehr menschliche Art und Weise transportiert. Zu aggressiv wirkt das Auftreten bekannter Größen wie Capital Bra oder dem unvermeidlichen Bushido.

„Da wurde auch gemobbt“

Auch bei Arianit Veseli sind die Attituden der Branche durchaus angelegt und vorhanden. Und wenn er in seinem ersten einigermaßen aufwendig produzierten Musikvideo mit dem Titel „Du bist weg“ durch die nächtliche Speyerer Innenstadt zieht oder sich auf dem Beifahrersitz eines szeneüblichen Sportwagens zeigt, dann mag so mancher Bluesfan vom weiteren Konsum des Youtube-Videos absehen.

Wer allerdings tiefer reinhört in das, was der in seinem Hören sehr eingeschränkte Veseli zu sagen hat, der erfährt, wie ihn seine Geschichte zu einem stärkeren Menschen hat werden lassen. Wie er durch den Umgang mit seiner „Behinderung“ gelernt hat, Schwächen auch bei anderen zu akzeptieren. Wie er zu der Überzeugung gelangt ist, dass alle Menschen gleich sind und Unterschiede in Herkunft, Hautfarbe oder Hörvermögen sich bei intensiver Betrachtung in Wohlgefallen auflösen.

Ihm selbst ging es mitunter anders – nicht in seiner Gehörlosenschule in Frankenthal, wo nach seinem Gefühl „alle gleich waren“, aber vielleicht auf dem Speyerer Fußballplatz, wo er als Verteidiger nicht immer jedes Kommando eines Mitspielers oder Trainers sofort umsetzen konnte. „Da wurde auch gemobbt“, sagt der junge Mann, dessen Eltern aus dem Kosovo stammen, mit Bestimmtheit. „Heute nehme ich diese Leute nicht mehr ernst“. Umgekehrt sind es genau jene Menschen, die ihm jetzt auf die Schulter klopfen.

„Klickzahlen sind die Währung“

Ob er tatsächlich mehr Erfolg haben wird als jene eventuell mehreren tausend Klicks, die er für sein Debütstück auf den digitalen Kanälen verzeichnen kann, ist offen. Trotzdem sind sie die heutige Währung – gerade im Deutschrap-Geschäft – wie man an erfolgreichen Künstlern wie Apache 207 aus Ludwigshafen sehen kann. Arianit Veseli will auch weiter Musik machen, wenn er nicht erfolgreich sein sollte. „Klicks sind wertvoll, aber nicht alles“, sagt er. Und erinnert sich zurück an seinen ersten Auftritt auf der Bühne seiner Schule, als ihm Applaus entgegenbrandete.

Als Nebeneffekt seines Tuns vertieft er sich weiter in die deutsche Sprache, die sich von seiner albanischen Muttersprache mehr als nur leicht unterscheidet. Dass sein minderes Hörvermögen seine Aussprache beeinflusst, kann er in seinem Stück ganz gut verbergen. Sein Hörgerät versteckt er aber nicht – er zeigt bewusst Schwächen, singt aber in einem zweiten Song von Stärke und von den Anfragen der Presse, die ihn jetzt erreichen. Sogar im Fernsehen ist der Mann, der gerade eine Ausbildung zum Technischen Konfektionär bei der Ruchheimer Firma Planex absolviert, zuletzt zu sehen gewesen. „Hindernisse sind für Ari da, um aus dem Weg geräumt zu werden“, sagt seine frühere Lehrerin in dem Beitrag über ihn. Wie man mit rechts hört, hat er zwar noch immer nicht gelernt, wie man trotzdem stark bleibt, das weiß er jetzt.