Sperrung nach Unfall

Weinheim. Autofahrer- und fahrerinnen haben im Feierabendverkehr viel Geduld gebraucht und waren vermutlich länger unterwegs. Denn wegen eines Unfalls zwischen einem Auto und einem Lastkraftwagen war der Saukopftunnel bei Weinheim am Mittwoch ab 16.47 Uhr für den Fahrzeugverkehr nicht befahrbar.

Bei dem Unfall wurde der Pkw-Fahrer verletzt, Lebensgefahr bestand keine. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Tunnel war laut Polizeiangaben wegen Ermittlungen und Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe lagen der Polizei am Abend noch keine Informationen vor, die Ermittlungen dauern an. sapo/vs/sko