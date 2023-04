Sinsheim. Aufgrund von Bauarbeiten an der Lärmschutzwand der Autobahn A6 wird der Quellbergweg ab Kreuzung Steinbergstraße in Sinsheim gesperrt. Das betrifft auch die dazugehörige Autobahn-Überführung. Laut Autobahngesellschaft ViA6West beginnen die Arbeiten am Dienstag, 11. April und dauern bis voraussichtlich Juni an.

Die Sperrung besteht werktags zwischen 7 Uhr und 19 Uhr. Eine entsprechende Umleitung ist über die Autobahn-Unterführung im Götzbachweg angelegt und ausgeschildert.