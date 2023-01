Sperrung der Ausfahrt Sinsheim auf der A6 am Dienstag

Sinsheim. Die Ausfahrt Sinsheim auf der A6 ist am kommenden Dienstag, den 17. Januar, ab 20 Uhr gesperrt. Wie die zuständige Verwaltungsgesellschaft mitteilt, dauert die Sperrung der Anschlussstelle Sinsheim (33a) vermutlich bis Mittwoch um 6 Uhr an. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten an den Leitplanken.

Die Auffahrt in Fahrtrichtung Nürnberg ist nicht von der Sperrung betroffen. Von Mannheim kommende Autofahrer mit dem Fahrtziel Richtung Sinsheim/Mosbach/Neckargemünd/Eberbach werden gebeten, die Umleitung U66a über die Ausfahrt Sinsheim-Süd (33 b) zu nutzen.