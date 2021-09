Sperrung der A6 zwischen Autobahnkreuz Mannheim und Walldorf aufgehoben

A6/Mannheim. Aufgrund eines liegengebliebenen Sattelzugs in einer Baustelle war die A6 zwischen den Autobahnkreuzen Mannheim und Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. Es entstand ein kilometerlanger Stau, teilte die Polizei mit. Derer Sattelzug aus der Ukraine blieb wegen eines Motorschadens in der Baustelle in Höhe Mannheim-Rheinau stehen und blockierte den rechten Fahrstreifen. Die Fahrspur wurde zunächst abgesichert und der Verkehr über den linken Fahrstreifen an dem Pannenfahrzeug vorbeigeleitet. Während der Abschlepparbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ab dem Autobahnkreuz Mannheim zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr voll gesperrt werden. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von bis zu 14 Kilometern Länge. Auch die Umleitungsstrecken über die A 656 und A 659 waren wären dieser Zeit überlastet. Erst nach Aufhebung der Vollsperrung löste sich der Stau nach und nach auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Vollsperrung streifte im Baustellenbereich ein Lastwagen einen Streifenwagen der eingesetzten Polizeibeamten und beschädigte den Außenspiegel. Zudem blieben im Rückstau weitere Fahrzeuge pannenbedingt liegen. Diese konnten aber vor Beendigung der Vollsperrung von der Fahrbahn entfernt werden.